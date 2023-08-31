"Карабах" примет "Олимпию" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА

Сегодня азербайджанский клуб "Карабах" примет словенскую "Олимпию" в рамках плей-офф отборочного этапа Лиги Европы УЕФА.

Как передает в четверг Day.Az, матч состоится на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.

Главным арбитром матча назначен испанский рефери Алехандро Эрнандес.

Отметим, что в первом выездном матче "Карабах" победил своего соперника со счетом 2:0.