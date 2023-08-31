https://news.day.az/sport/1593856.html "Карабах" примет "Олимпию" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА
"Карабах" примет "Олимпию" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА
Сегодня азербайджанский клуб "Карабах" примет словенскую "Олимпию" в рамках плей-офф отборочного этапа Лиги Европы УЕФА.
Как передает в четверг Day.Az, матч состоится на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.
Главным арбитром матча назначен испанский рефери Алехандро Эрнандес.
Отметим, что в первом выездном матче "Карабах" победил своего соперника со счетом 2:0.
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