Иранского атлета пожизненно дисквалифицировали за рукопожатие с израильтянином

Федерация тяжелой атлетики Ирана приняла решение о пожизненной дисквалификации иранского штангиста Мостафы Раджаи за рукопожатие с израильтянином Максимом Свирским, сообщает издание The Times of Israel.

Как сообщает Day.Az, снимок, зафиксировавший спортсменов, был сделан на турнире тяжелоатлетов среди ветеранов, который проходил в польском городе Величка. Израильтянин взял серебро, а Мостафа Раджаи бронзу.

"Федерация тяжелой атлетики пожизненно запрещает спортсмену Мостафе Раджаи посещать все спортивные объекты в стране и увольняет главу делегации на соревнованиях Хамида Салехинию", - приводит издание заявление федерации, указавшей, что Раджаи "пересек красную линию, обозначенную Исламской Республикой".

В 2021 году верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал спортсменов "не пожимать руку представителям израильского преступного режима ради получения медали", напоминает TOI, хотя неофициальный запрет действовал и до этого призыва. Так, в 2019 году на чемпионате мира в Токио иранский дзюдоист Саид Моллаи признался, что руководство сборной заставило его проиграть в полуфинале, чтобы ему не пришлось выйти в финал и пожать руку израильтянину Саги Муки.

"Я не первый борец, которого заставляли проиграть, чтобы избежать поединка с израильским оппонентом. Иран не признает Израиль - наши страны десятилетиями были заклятыми врагами. Но я устал от этих игр и не хочу больше в них участвовать", - сказал тогда Моллаи, которому после этого признания пришлось бежать из Ирана. В феврале 2021 года Моллаи посетил Израиль, где выступил на местном турнире, и вновь пожал руку Муки. Летом 2021-го в составе сборной Монголии он завоевал серебряную награду на токийской Олимпиаде и посвятил свою медаль израильтянам. "Она для вас - за вашу хорошую энергию!" - заявил он.