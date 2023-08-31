Азербайджанские тхэквондисты завоевали "бронзу" на соревнованиях в Екатеринбурге

На Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге азербайджанские спортсмены завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях по тхэквондо.

Как сообщает в четверг Day.Az, представители Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, уступив со счетом 54:38 команде Уральского государственного университета, завоевали бронзовую медаль.

Отметим, что Международный фестиваль университетского спорта посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты разных вузов из 36 стран пробуют свои силы в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений, из них 54 мужчины и 15 женщин. Представители Азербайджана соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, мини-футбол, плавание, самбо.

