Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - РЕЗУЛЬТАТЫ
В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Day.Az представляет результаты жеребьёвки по восьми группам:
Составы групп:
Группа А:
"Бавария"
"Манчестер Юнайтед"
"Копенгаген"
"Галатасарай"
Группа В:
"Севилья"
"Арсенал"
ПСВ
"Ланс"
Группа С:
"Наполи"
"Реал" (Мадрид)
"Брага"
"Унион" (Берлин)
Группа D:
"Бенфика"
"Интер"
"Зальцбург"
"Реал" (Сосьедад)
Группа Е:
"Фейеноорд"
"Атлетико" (Мадрид)
"Лацио"
"Селтик"
Группа F:
"ПСЖ"
"Боруссия" (Дортмунд)
"Милан"
"Ньюкасл"
Группа G:
"Манчестер Сити"
"Лейпциг"
"Црвена Звезда"
"Янг Бойз"
Группа H:
"Барселона"
"Порту"
"Шахтёр"
"Антверпен"
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и завершится 13 декабря. Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити".
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