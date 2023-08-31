Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Day.Az представляет результаты жеребьёвки по восьми группам:

Составы групп:

Группа А:
"Бавария"
"Манчестер Юнайтед"
"Копенгаген"
"Галатасарай"

Группа В:
"Севилья"
"Арсенал"
ПСВ
"Ланс"

Группа С:
"Наполи"
"Реал" (Мадрид)
"Брага"
"Унион" (Берлин)

Группа D:
"Бенфика"
"Интер"
"Зальцбург"
"Реал" (Сосьедад)

Группа Е:
"Фейеноорд"
"Атлетико" (Мадрид)
"Лацио"
"Селтик"

Группа F:
"ПСЖ"
"Боруссия" (Дортмунд)
"Милан"
"Ньюкасл"

Группа G:
"Манчестер Сити"
"Лейпциг"
"Црвена Звезда"
"Янг Бойз"

Группа H:
"Барселона"
"Порту"
"Шахтёр"
"Антверпен"

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и завершится 13 декабря. Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити".