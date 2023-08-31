«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы

Сегодня состоялся ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Карабахом" и словенской "Олимпией".

Как передает Day.Az, "Карабах", одержавший уверенную победу в Словении со счетом 2:0, сохранил преимущество в домашней игре (1:1), чем обеспечил себе выход в групповой этап ЛЕ.

"Карабах" (Азербайджан) - "Олимпия" (Словения) - 1:1 (1:1)

Турал Байрамов, 24-пен. (1:0), Коста Пинту, 34 (1:1)

Баку, стадион "Тофик Бахрамов".

Главный судья - Алехандро Эрнандес (Испания).