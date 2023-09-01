Названо имя лучшего игрока года по версии УЕФА

Лучший футболист года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был назван в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Игроком года был признан нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. В прошедшем сезоне норвежец вместе с командой оформил требл, выиграв Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов и Кубок Англии.

В тройку номинантов также входили Лионель Месси, перешедший в июле из французского "Пари Сен-Жермен" в американский "Интер Майами", и одноклубник Холанда Кевин Де Брейне.

Лучшим тренером года был признан возглавляющий "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Лучшим женским тренером была выбрана главный тренер сборной Англии Сарина Вигман. Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой года.