"Карабах" получит значительный финансовый бонус от УЕФА

Стала известна сумма, заработанная азербайджанским клубом "Карабахом" за попадание в групповой этап Лиги Европы.

Как сообщает Day.Az, УЕФА выплатит чемпиону Азербайджана на первом этапе 3 млн. 630 тыс. евро.

На команды, которые будут играть в группе Лиги Европы, выделено более 116 млн. евро. Эта сумма поровну делится между 32 клубами. Каждый участник получает по 3,63 млн. евро. Эти деньги получил и "Карабах", победив в плей-офф "Олимпию".