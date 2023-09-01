Определились соперники «Карабаха» в групповом этапе Лиги Европы
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Стали известны соперники агдамского "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы.

Как передает Day.Az, согласно результатам жеребьевки, "Карабах" в группе H проведет матчи с леверкузенским "Байером" (Германия), "Молде" (Норвегия) и "Хеккен" (Швеция).

Игры группового этапа Лиги Европы стартуют 21 сентября.