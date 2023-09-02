"Пари Сен-Жермен" подписал нового форварда

"Пари Сен-Жермен" официально объявил о переходе нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, соглашение между французским клубом и форвардом рассчитано до 2028 года.

По информации СМИ, сумма сделки составила порядка € 75 млн плюс бонусы. Ранее футболист публично заявлял о желании покинуть немецкую команду и перейти в "ПСЖ". Коло Муани стал игроком "Айнтрахта" летом 2022 года, перейдя из "Нанта" на правах свободного агента.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 80 млн. В прошлом сезоне Коло Муани провёл 46 матчей во всех турнирах за "Айнтрахт", в которых отметился 23 голами и 17 результативными передачами.

В летнее трансферное окно состав "ПСЖ" пополнили защитники Милан Шкриньяр и Лукас Эрнандес, полузащитники Марко Асенсио и Мануэль Угарте и нападающие Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш и Брэдли Баркола.