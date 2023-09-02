Стал известен календарь игр "Карабаха" в Лиге Европы

Чемпион Азербайджана "Карабах", который попал в группу "H", начнет групповую стадию домашней игрой с норвежским "Мольде". Игра состоится 21 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.

Как сообщает Day.Az, во 2-м туре "Карабах" 5 октября сыграет на выезде против шведского "Хэккена". Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Затем нас ждут две игры с немецким "Байером". 26 октября в Леверкузене встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени. А 9 ноября в Баку команды выйдут на поле в 21:45.

30 ноября "Карабах" сыграет в Норвегии. Игра стартует в полночь по бакинскому времени. А завершится групповой этап 14 декабря встречей с "Хэккеном" в Баку. Время начала игры - 21:45.