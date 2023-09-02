В Мингячевире стартовал массовый заплыв на открытой воде "Переплывем Куру", организованный Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией плавания Азербайджана и операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Как сообщает Day.Az, в соревновании между двумя берегами реки Кура принимают участие лица старше 12 лет, умеющие плавать, со всех регионов и городов нашей страны.

В состязании, проходящем во второй раз, профессионалы и любители должны преодолеть дистанцию 300 метров.

Отметим, что первый заплыв на открытой воде прошли в прошлом году сначала в море ("Каспийская волна"), а затем на реке Кура ("Переплывем Куру"). Соревнования проводятся в целях пропаганды, распространения и развития водных видов спорта.