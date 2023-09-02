Азербайджанская гребчиха стала чемпионом Европы

Во Франции продолжается чемпионат Европы по прибрежной гребле.

Как сообщили Day.Az в Федерации каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА), Азербайджан также был представлен на этих соревнованиях. Диана Дымченко выступила на чемпионате от Федерации каноэ и гребли Азербайджана, а также от Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ в одноместной лодке.

Она получила высшую награду в обеих категориях. В борьбе от ФКГА наша спортсменка вышла в финал А, придя к финишу первой на квалификационном и полуфинальном этапах. Диана Дымченко подняла азербайджанский флаг во Франции по итогам решающего шестикилометрового состязания, опередив на 16 секунд ближайшую соперницу Монику Дукарску из Ирландии (30:14.56 - 30:30.28).

Диана вышла в финал А, выступая от Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ. Наша гребчиха, первая достигшая финиша в финальном заплыве, поднялась на высшую ступень пьедестала почета и в честь нее был исполнен государственной гимн.

Отметим, что Диана Дымченко завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по прибрежной гребле, проходившем в испанском городе Сан-Себастьян в прошлом году.