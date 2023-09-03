https://news.day.az/sport/1594607.html Азербайджанская спортсменка завоевала в Турции серебряную медаль
Азербайджанская спортсменка завоевала в Турции серебряную медаль
В турецком городе Сивас проходит чемпионат Балкан по легкой атлетике среди спортсменов в возрасте до 18 лет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, азербайджанская бегунья Илаха Гулиева успешно выступила в забеге на 400 метров. Пробежав дистанцию за 56,54 секунды, Илаха Гулиева стала второй и завоевала серебряную медаль.
Другая азербайджанская спортсменка, Сакина Гаджизаде, принимавшая участие в соревнованиях по толканию ядра, показала результат 13,85 метра, что позволило ей обновить рекорд Азербайджана среди юниоров и занять на чемпионате в Турции 7-е место.
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