В Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура", расположенном в городе Мингячевир, стартовал чемпионат Азербайджана по триатлону.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, чемпионат проводится при организационной поддержке Федерации триатлона Азербайджана, Министерства молодежи и спорта.

Отметим, что чемпионат проводится для детей 10-13 лет (плавание - 300 м, велосипед - 8 км, забег - 2 км), 14-17 лет (плавание - 300 м, велосипед - 8 км, забег - 2 км), старше 18 лет (юниоры /U23/ Elite - плавание 1500 м, велогонка 40 км, забег 10 км) и между командами (эстафета - плавание 1500 м, велогонка 40 км, забег 10 км).