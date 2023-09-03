Сборные Азербайджана и Турции встретятся в Стамбуле

Сборная Азербайджана по футболу среди юношей до 17 лет проведет тренировочные сборы с 3 по 7 сентября в Баку и с 8 по 13 сентября в Стамбуле (Турция).

Как передает Day.Az об этом сообщает официальный сайт АФФА, в рамках подготовки наша команда 9 и 12 сентября проведет два товарищеских матча против сверстников из Турции.