https://news.day.az/sport/1594728.html Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Турции
Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Турции
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике серии "Challenge" в городе Мерсин (Турция), сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
Член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов занял первое место на Кубке мира в упражнениях на кольцах.
Кубок мира по спортивной гимнастике серии "Challenge" в городе Мерсин прошел 1-3 сентября.
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