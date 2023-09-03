Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Турции

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике серии "Challenge" в городе Мерсин (Турция), сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов занял первое место на Кубке мира в упражнениях на кольцах.

Кубок мира по спортивной гимнастике серии "Challenge" в городе Мерсин прошел 1-3 сентября.