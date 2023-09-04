Женская сборная Турции впервые стала чемпионом Европы по волейболу

Женская сборная Турции обыграла команду Сербии в финальном матче чемпионата Европы по волейболу и впервые стала победителем турнира, передает Day.Az.

Встреча прошла в Брюсселе. Игра завершилась со счетом 3-2 в пользу турецкой команды.

Бронзовые медали завоевала сборная Нидерландов, которая в матче за третье место обыграла итальянок - 3-0 .

Чемпионат Европы, в котором принимали участие 24 команды, проходил в Бельгии, Германии, Италии и Эстонии.