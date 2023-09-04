https://news.day.az/sport/1594737.html Женская сборная Турции впервые стала чемпионом Европы по волейболу
Женская сборная Турции впервые стала чемпионом Европы по волейболу
Женская сборная Турции обыграла команду Сербии в финальном матче чемпионата Европы по волейболу и впервые стала победителем турнира, передает Day.Az.
Встреча прошла в Брюсселе. Игра завершилась со счетом 3-2 в пользу турецкой команды.
Бронзовые медали завоевала сборная Нидерландов, которая в матче за третье место обыграла итальянок - 3-0 .
Чемпионат Европы, в котором принимали участие 24 команды, проходил в Бельгии, Германии, Италии и Эстонии.
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