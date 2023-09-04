https://news.day.az/sport/1594739.html Азербайджанские тяжелоатлеты выступят на чемпионате мира
Азербайджанские тяжелоатлеты выступят на чемпионате мира
Сборная Азербайджана примет участие на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 4 по 17 сентября.
Как передает Day.Az, в соревнованиях выступят 894 спортсмена (469 мужчин, 425 женщин).
Азербайджан среди женщин представят Назиля Исмаилова (49 кг) и Гюнель Велиева (76 кг), а среди мужчин Иса Рустамов (67 кг), Омар Джавадов (73 кг), Али Шукюрлю (102 кг) и Дадаш Дадашбейли (109 кг).
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