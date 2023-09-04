Определился победитель гран-при "Формулы-1"

Пилот Red Bull Racing финишировал первым на трассе в Монце.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, пилот "Формулы-1" Макс Ферстаппен поставил рекорд, став в десятый раз подряд победителем гран-при на трассе в Монце, Италия. Действующий чемпион мира обошёл таким образом Себастьяна Феттеля, который в сезоне 2013 побеждал девять раз.

В начале гонки Ферстаппен уверенно удерживал вторую позицию и лишь на 15-м круге смог обойти Карлоса Сайнса из "Феррари". Тот в итоге пришёл пятым.

Вторым после немца финишировал его товарищ по команде Red Bull Racing Серхио Перес. Третьим был Фернандо Алонсо на болиде Aston Martin.