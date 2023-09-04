Суд отложил решение по иску ФК "Карабах" против УЕФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил решение по иску агдамского футбольного клуба "Карабах" против УЕФА.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в клубе.

Было отмечено, что CAS, хотя и должен был рассмотреть жалобу представителя Азербайджана 29 августа, отложил дачу официального ответа на неопределенный срок.

Отметим, что УЕФА оштрафовал клуб на сумму 100 тысяч евро за публикацию в социальной сети тогдашнего главы пресс-службы "Карабаха" Нурлана Ибрагимова во время 44-дневной Отечественной войны, а самого Ибрагимова пожизненно отстранил от футбола.

Хотя агдамский клуб подал апелляцию, решение в отношении Ибрагимова осталось в силе. Свой протест в связи со штрафом клуб направил в Спортивный арбитражный суд.