"Бешикташ" подписал футболиста "Манчестер Юнайтед"

Ивуарийский защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Бейи стал футболистом турецкого "Бешикташа".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщила пресс-служба клуба из Турции.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт африканца и клуба подписан всего лишь на один год. Это полноценный трансфер, а не аренда.

"Мы желаем Эрику Бейи больших успехов в нашем клубе. Мы верим, что он поможет добиваться нам побед, и мы представим его публике с большим уважением", - сказано в пресс-службе клуба.

Прошедший сезон Бейи провёл во французской Лиге 1 за "Марсель". Защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт ивуарийца с "красными дьяволами" действует до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 5 млн.