В Месси бросили бутылку после матча в МЛС

Болельщик бросил бутылку в аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси после выездного матча с "Лос-Анджелесом" в МЛС. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел, когда Месси в сопровождении своего телохранителя покидал футбольное поле. Игрок пригнулся, когда увидел летящий в него предмет, бутылка в него не попала.

Встреча завершилась победой клуба из Майами со счетом 3:1. На 14-й минуте счет открыл полузащитник "Интер Майами" Факундо Фариас. НА 51-й минуте Жорди Альба удвоил преимущество гостевой команды. Ему ассистировал аргентинский нападающий Месси. На 83-й минуте Месси оформил второй ассист, отдав передачу на Леонардо Кампана. Единственный мяч в составе хозяев на 90-й минуте забил Райан Холлингзхед.

После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.