В Италии болельщики подожгли стадион
Болельщики футбольного клуба "Фоджа" подожгли стадион, на котором выступает команда "Таранто".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky Sports.
Отмечается, что после финального свистка в матче первого тура третьего по силе дивизиона чемпионата Италии, в котором "Фоджа" 3 сентября со счетом 0:2 на чужом поле уступила "Таранто", на секторе для болельщиков гостевой команды вспыхнул пожар. Одной из причин возгорания, как сообщает телеканал, называется запуск дымовой шашки, из-за которой воспламенился пластиковый материал. На секторе находилось 250 болельщиков, которые не пострадали в результате происшествия. В пресс-службе "Фоджи" отметили, что клуб готов к сотрудничеству с компетентными органами, а начатое расследование позволит установить личность виновных.
По информации источника, стадион "Таранто" объявлен полностью непригодным для использования. На данный момент у команды нет места, где она могла бы тренироваться. Следующий домашний матч в нынешнем сезоне "Таранто" должен провести 18 сентября против "Мессины".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре