Францию могут лишить право проводить спортивные мероприятия

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило санкциями Французскому антидопинговому агентству (AFLD).

Как передает Day.Az, WADA направило письмо в AFLD, в котором перечислило три недавних случая допинг-нарушения и обвинило в принятии решений, не соответствующих ни Всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву CAS.

Сегодня AFLD сообщило, что WADA угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых международных турнирах, а также проводить спортивные соревнования.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.