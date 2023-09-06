Министр молодежи и спорта Азербайджана совершил восхождение на "Пик Гейдара"
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Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов совершил восхождение на "Пик Гейдара" (3 751 метр).

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе министерства молодежи и спорта, во время восхождения министра сопровождал генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы.

Восхождениеие было приурочено к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.