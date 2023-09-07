Ночью итальянские болельщики сожгли футбольный стадион соперников.

Фанаты итальянского футбольного клуба "Фоджа" серии С после проигрыша от команды "Таранто" со счетом 0:2 не смогли стерпеть унижения и подожгли стадион хозяев.

После возгорания ультрас забросали приехавших пожарных камнями и не давали им работать.

В итоге Таранто осталась без 27-тысячного стадиона, который был признан экспертами небезопасным для эксплуатации.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.