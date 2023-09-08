От чего отказался Мбаппе для возвращения в состав "ПСЖ"?

Нападающий Килиан Мбаппе отказался от бонусов по контракту, чтобы вернуться в состав "ПСЖ".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, нападающий отказался от бонуса за лояльность, который составляет € 100 млн. Этого было достаточно, чтобы убедить президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи в том, что Мбаппе следует разрешить вернуться в команду.

При этом отмечается, что эта сделка является неформальной и рассматривается как джентльменское соглашение.

Ранее Мбаппе заявлял, что не будет продлевать свой контракт с "ПСЖ", и был готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. В связи с этим он был исключён из состава "ПСЖ" на предсезонные сборы. Однако позже Мбаппе изменил своё решение и начал переговоры с французским клубом.