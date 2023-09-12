Главный тренер сборной Азербайджана о предстоящем матче с Иорданией

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи провел пресс-конференцию в преддверии завтрашнего товарищеского футбольного матча против команды Иордании в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Мы провели хороший матч с Бельгией, но сейчас все мысли на предстоящей игре с Иорданией. На бумаге это не большая футбольная страна, но это хорошая команда. Я видел хорошие матчи в их исполнение. Умеют играть на больших скоростях", - заявил Де Бьязи.

Где мы ошиблись в матче с Бельгией?

Соперник был силен. Они использовали один свой шанс, хотя мы могли и не пропускать. Но мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и провели хорошую игру. Я остался доволен ребятами. Завтра нас ждет важный тест перед октябрьскими играми. Нужно серьезно подойти к игре. От матча с Иорданией зависит, кого мы пригласим в октябре.

Почему именно Иордания, нельзя было сыграть с более сильным коллективом?

Это хорошая команда. Они на 89-й позиции в рейтинге ФИФА и гораздо выше нас.