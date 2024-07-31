Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров станцевал "Яллы" во Франции

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров исполнил традиционный азербайджанский танец "Яллы" во Франции, передает Day.Az со ссылкой на ITV.

Танец продемонстрировал радость победы и преданность национальной культуре, подчеркнув глубокую связь спортсмена с его культурными корнями.

Отметим, что 29 июля азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров стал победителем летних Олимпийских игр в Париже.

Спортсмен в весовой категории до 73 кг завоевал золотую олимпийскую медаль, победив в финале француза Джона Бенджамина Габа.

Отметим, что вступивший в борьбу с 1/8 финала Хидаят Гейдаров на этом этапе одолел Тохара Бутбуля (Израиль). В 1/4 финала он обошел Артура Маргелидона (Канада), а в полуфинале - Акилу Гжакова (Косово).

Это первая Олимпиада в карьере Хидаята Гейдарова.

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