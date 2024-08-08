15 канадских спортсменов пострадали от кишечных инфекций Парижа

От болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) пострадали около 15 канадских участников Олимпийских игр в Париже.

Как передает Day.Az, об этом телеканалу CBC сообщила легкоатлетка из Канады Зои Шерар.

Ранее Канадская ассоциация легкой атлетики сообщила, что Шерар перед участием в квалификационном забеге на 400 м перенесла болезнь ЖКТ.

"Это определенно создало некоторые препятствия. Около 10-15 человек, включая тренеров, заболели, но идут на поправку", - сказала Шерар.

После соревнований по триатлону кишечную инфекцию обнаружили у представительницы Казахстана Екатерины Шабалиной, бельгийки Клэр Мишель и двух новозеландских спортсменов.

Из-за желудочной инфекции не смогли принять участие в эстафете швейцарцы Адриен Бриффод и Симон Вестерманн.

Ряд других спортсменов раскритиковал качество воды в Сене и организацию соревнований.

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