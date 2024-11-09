На Бакинском бульваре пройдет соревнование "Греби в чистой воде!"

Федерациия гребли и каноэ Азербайджана проведет на Бакинском бульваре масштабное соревнование под девизом "Греби в чистой воде!" в поддержку COP29, который пройдет в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании примут участие более 50 почетных гостей.

Президент Международной федерации гребли (FISA) Жан-Кристоф Ролан, президент Международной федерации каноэ Томас Кониецко, президент Международной федерации лодок-драконов, Клаудио Шерми, почетный президент Азиатской федерации гребли и Глобальной федерации гребли Канала, председатель правления Charles Regatta Ван Ши, Фредерик Шох и уполномоченный представитель Глобальной федерации гребли Канала посетят Азербайджан для участия в COP-29.

Отметим, соревнование состоится 17 ноября.