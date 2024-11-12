Грустный юбилей Теллура Муталлимова

"Я узнал об этом факте после окончания игры".

Об этом İdman.biz рассказал футболист "Сабаха" Теллур Муталлимов.

Он прокомментировал свою 200-ю игру в чемпионатах Азербайджана. По мнению 29-летнего полузащитника, юбилей прекраснее, когда его отмечают победой:

"К сожалению, нам не удалось выиграть последний матч. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров, моих товарищей по команде и всех, кто меня поддерживает в целом, кто верил в меня и дал мне шанс".

Отметим, что в 13-м туре Премьер-лиги команда Муталлимова сыграла вничью с "Кяпазом" (2:2).