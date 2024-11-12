https://news.day.az/sport/1706374.html Грустный юбилей Теллура Муталлимова "Я узнал об этом факте после окончания игры". Об этом İdman.biz рассказал футболист "Сабаха" Теллур Муталлимов. Он прокомментировал свою 200-ю игру в чемпионатах Азербайджана. По мнению 29-летнего полузащитника, юбилей прекраснее, когда его отмечают победой: "К сожалению, нам не удалось выиграть последний матч.
Грустный юбилей Теллура Муталлимова
"Я узнал об этом факте после окончания игры".
Об этом İdman.biz рассказал футболист "Сабаха" Теллур Муталлимов.
Он прокомментировал свою 200-ю игру в чемпионатах Азербайджана. По мнению 29-летнего полузащитника, юбилей прекраснее, когда его отмечают победой:
"К сожалению, нам не удалось выиграть последний матч. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров, моих товарищей по команде и всех, кто меня поддерживает в целом, кто верил в меня и дал мне шанс".
Отметим, что в 13-м туре Премьер-лиги команда Муталлимова сыграла вничью с "Кяпазом" (2:2).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре