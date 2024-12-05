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Волейболист сборной Азербайджана отличился в еврокубке

Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, выступающий за румынский "Брашов", блеснул результативностью в еврокубке. Как передает İdman.biz, в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ клуб на своей площадке добился победы над ТТУ из Таллинна - 3:0. Мельников стал вторым по результативности, набрав 13 очков.