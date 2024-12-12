https://news.day.az/sport/1714798.html

Определились азербайджанские арбитры ФИФА на 2025 год

Объявлены имена судей ФИФА, которые будут представлять Азербайджан на международных играх в 2025 году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, состав наших международных судей остался прежним, как и в текущем году. В список вошли 17 представителей. Судьи: Алияр Агаев, Эльчин Масиев, Камал Умудлу, Фарида Лютфалиева.