Определились азербайджанские арбитры ФИФА на 2025 год

Объявлены имена судей ФИФА, которые будут представлять Азербайджан на международных играх в 2025 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, состав наших международных судей остался прежним, как и в текущем году. В список вошли 17 представителей.

Судьи: Алияр Агаев, Эльчин Масиев, Камал Умудлу, Фарида Лютфалиева.

Помощники судей: Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Намиг Гусейнов, Вусал Мамедов, Гюльнура Акперзаде, Севда Нуриева.

Судьи VAR: Алияр Агаев, Эльчин Масиев.

Футзал: Хикмет Гафарли, Князь Амирасланов, Али Джабраилов.

Пляжный футбол: Ингилаб Мамедов, Наиль Нагиев.