https://news.day.az/sport/1714798.html Определились азербайджанские арбитры ФИФА на 2025 год Объявлены имена судей ФИФА, которые будут представлять Азербайджан на международных играх в 2025 году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, состав наших международных судей остался прежним, как и в текущем году. В список вошли 17 представителей. Судьи: Алияр Агаев, Эльчин Масиев, Камал Умудлу, Фарида Лютфалиева.
Определились азербайджанские арбитры ФИФА на 2025 год
Объявлены имена судей ФИФА, которые будут представлять Азербайджан на международных играх в 2025 году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, состав наших международных судей остался прежним, как и в текущем году. В список вошли 17 представителей.
Судьи: Алияр Агаев, Эльчин Масиев, Камал Умудлу, Фарида Лютфалиева.
Помощники судей: Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Намиг Гусейнов, Вусал Мамедов, Гюльнура Акперзаде, Севда Нуриева.
Судьи VAR: Алияр Агаев, Эльчин Масиев.
Футзал: Хикмет Гафарли, Князь Амирасланов, Али Джабраилов.
Пляжный футбол: Ингилаб Мамедов, Наиль Нагиев.
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