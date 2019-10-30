В соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана о мерах по строительству автодорог Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых и Беюк Амили-Былых-Амирван Габалинского района Госагентство автомобильных завершило работы в этом направлении. Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду эксклюзивно Trend глава пресс-службы Агентства Анар Наджафли.

Он напомнил, что общая протяженность дорог составляет 37 км: "Обе дороги четвертой технической категории. Срок эксплуатации этих дорог истек, на них образовались трещины, ухабы и выбоины, что создавало проблемы для движения транспорта".

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