https://news.day.az/tourism/1355274.html Российский лоукостер отменил рейс в Азербайджан--> -->
Российский лоукостер отменил рейс в Азербайджан
Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейс А4259/260 по маршруту Ростов-на-Дону - Баку - Ростов-на-Дону, сказали в среду Day.Az в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
По данным источника, отменен рейс, запланированный на 23 июня.
По данным авиаперевозчика, в соответствии с решением авиационных властей рейс отменен по причине нестабильной эпидемиологической ситуации.
"Возврат полной стоимости билетов пассажирам будет выполнен автоматически в ближайшее время. Срок возврата денежных средств на банковскую карту зависит от ее банка-эмитента", - говорится в сообщении авиакомпании.
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