Россия возобновила чартерные рейсы на курорты Египта

С девятого ноября Россия возобновляет выполнение чартерных полетов на курорты Египта. Принято решение "снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф, передает Day.Az.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, пишет РИА Новости. В августе было восстановлено регулярное авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Теперь разрешены и чартеры.