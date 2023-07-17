Грузия раздумывает над введением налога для туристов

Институт развития туризма Грузии предложил взимать с иностранных туристов ежедневный сбор в размере одного лари за проживание в гостинице, сообщает Day.Az.

Собранные средства будут направлены в бюджет местных муниципалитетов для развития городов и сел. По результатам опроса гостиниц в Батуми и Кобулети, 52% респондентов приветствуют эту идею, считая, что такой сбор будет способствовать устойчивому развитию туристического сектора.

Исполнительный директор Института туризма Мамука Бердзенишвили пояснил, что предложенный туристический налог будет уплачиваться только туристами при проживании в гостинице, и владельцы или операторы гостиниц не будут нести его финансовую нагрузку. Например, если стоимость проживания в отеле составляет 100 лари, а туристический налог составляет 1 лари в сутки, то сумма, уплаченная туристом, составит 101 лари.

Бердзенишвили отметил, что в случае введения этого сбора в текущем году в Батуми, при увеличении числа гостиниц и туристов, местный бюджет мог бы получить дополнительно 4-6 миллионов лари. Средства, вырученные от налога, можно было бы использовать на озеленение, благоустройство территорий отдыха, общественных туалетов, улучшение системы управления отходами, развитие спортивной инфраструктуры и проведение культурно-спортивных мероприятий для стимулирования туристического потока во время межсезонья. Также собранные средства могли бы быть направлены на развитие новых туристических маршрутов и увеличение парковочных мест.

Бердзенишвили отметил, что в европейской практике широко распространена политика поэтапного увеличения налогов. Например, можно постепенно увеличивать налог на 10 тетри каждый год. Это позволит муниципальным бюджетам получать дополнительные средства в размере примерно 20-30 миллионов лари через 5 лет. Такой подход улучшит управление туристической политикой, повысит уровень децентрализации управления в сфере туризма.

Бердзенишвили отметил, что введение данной инициативы будет добровольным для муниципалитетов. Также будет установлен потолок налога, и муниципалитеты смогут определить размер сбора в пределах установленной суммы.

Отчет по новой инициативе будет подготовлен Институтом туризма к концу июля и станет доступным для общественности. Затем будут инициированы соответствующие поправки в парламенте. Бердзенишвили отметил, что этот процесс займет продолжительное время, возможно, год-два, чтобы полностью исключить все риски, которые могут возникнуть после введения новой практики.