Российская авиакомпания заинтересовалась полетами в Гянджу и Нахчыван

Российская авиакомпания Utair ввела в осенне-зимнее расписание рейсы в Баку, Гянджу и Нахчыван из Москвы и регионов страны, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Utair.

В сообщении компании говорится, что рейсы в осенне-зимнем расписании будут выполняться в Баку из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы, а в Гянджу и Нахчыван - из Москвы.

"Год назад мы значительно расширили программу полетов в города Азербайджана. Ввели рейсы в Баку из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, а также в Гянджу и Нахчыван - из Москвы. Планируем наращивать частоту полетов и будем выполнять рейсы по этим маршрутам круглый год", - сказал президент "Utair - пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в информации.

Отметим, что в январе-октябре 2023 Азербайджан в целом посетили 1 724 218 туристов (рост на 30 процентов), а из России - 529 965 (рост на 45,88 процента).

Напомним, что в 2022 году Азербайджан в целом посетили 1 602 600 иностранных граждан, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года (790 062 человек), а из России - 446 831 человека.

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