Что чаще всего искали туристы в Google в 2025 году?

Правила путешествий постоянно меняются, поэтому неудивительно, что даже самые опытные туристы перед отпуском уточняют на поисковых сайтах какие-то спорные моменты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, портал The Sun назвал 10 самых популярных поисковых запросов в Google о путешествиях в 2025 году, а также дал ответы на них.

1. Сколько жидкости можно взять с собой в самолет? (8100 запросов в месяц)

Перед поездкой стоит проверить правила аэропорта, так как в некоторых уже отменили правило 100 мл. Например, лондонский аэропорт Гатвик теперь разрешает пассажирам проносить с собой жидкости объемом до 2 литров, в то время как лондонский аэропорт Хитроу по-прежнему придерживается правила 100 мл.

Если вы не уверены какие правила действуют в аэропорту вашего вылета или прилета, лучше всего проносить жидкости объемом менее 100 мл в полиэтиленовом пакете.

2.Можно ли летать во время беременности? (4400 поисковых запросов в месяц)

Вас может это удивить, но большинство авиакомпаний не разрешают беременным женщинам летать после 36-37 недель беременности, хотя этот срок сокращается до 32 недель, если вы беременны более чем одним ребенком.

До этого момента летать можно, если нет медицинских противопоказаний. И рекомендуется проконсультироваться с врачом перед бронированием отпуска, на всякий случай.

3. Какой срок действия паспорта необходим для путешествия? (3600 поисковых запросов в месяц)

Ответ зависит от страны, обычно это от трех до шести месяцев. В большинстве стран Европы требуется как минимум три месяца, в то время как в Египте, Таиланде и Индонезии - шесть месяцев.

В некоторых местах никаких требований нет - например, на Барбадосе достаточно иметь действующий паспорт, без дополнительных месяцев.

Лучше всего посетить сайт Министерства иностранных дел и проверить требования к въезду в нужную вам страну перед бронированием отпуска.

4. Сколько стоит туристическая страховка? (2900 запросов в месяц)

Туристическая страховка не обязательно будет дорогой, но цена меняется в зависимости от ряда факторов.

Самые низкие цены будут, если вы едете в безопасное место на короткий срок. Однако, например, путешественникам старшего возраста или тем, у кого диагностированы заболевания, придется платить больше, как и тем, кто едет в более опасные места или занимается экстремальными видами спорта.

И, конечно же, если вы оплачиваете годовую страховку или едете на более длительный срок, чем стандартный отпуск, все это увеличивает стоимость.

5. Когда лучше всего бронировать авиабилеты? (2400 ежемесячных запросов)

Лучшее время для бронирования авиабилетов является предметом ожесточенных споров. Это может быть как воскресенье в январе во время распродаж, так и за шесть-двенадцать недель до отпуска.

Все зависит и от места назначения, так как это может зависеть от сезона школьных каникул в том месте, куда вы едете.

К сожалению, однозначного ответа нет, поэтому лучше использовать сервис отслеживания цен на авиабилеты, чтобы получать уведомления о значительных снижениях цен и успеть купить выгодный билет.

6. Куда поехать в феврале? (2400 поисковых запросов в месяц)

Февраль может быть отличным месяцем для отпуска, так как это еще не сезон, но большинство людей уже получили свою первую зарплату после Рождества.

Если вы хотите теплое и не слишком далекое место, испанские острова - отличный вариант. Или вы можете отправиться в более близкие африканские страны, такие как Марокко и Кабо-Верде, где температура может достигать 27°C. Это также один из лучших сезонов для посещения Таиланда и Вьетнама.

7. Что покрывает туристическая страховка? (1900 поисков в месяц)

Все зависит от того, какой вид страховки вы купите. Самая дешевая, скорее всего, покроет потерю багажа и основные медицинские расходы, а также любые непредвиденные обстоятельства в последнюю минуту, такие как отмена отпуска. Это может включать потерю паспорта, бронирование отелей в последнюю минуту или отмену рейсов.

Более дорогие страховые полисы могут также покрывать экстремальные виды спорта или зимние виды спорта.

8. Как упаковать чемодан (1900 поисков в месяц)

Если вы хотите перестать платить за зарегистрированный багаж, есть несколько отличных советов о том, как упаковать чемодан.

Один из способов - всегда сворачивать вещи в рулон, так как в них поместится гораздо больше, чем если их сложить. Дорожные органайзеры также очень помогают вместить больше вещей. И, конечно же, постарайтесь максимально заполнить пространство внутри обуви.

Также есть лайфхак - надеть самые объёмные вещи в самолёт.

9. Снизятся ли цены на авиабилеты? (880 поисков в месяц)

К сожалению, маловероятно, что цены на авиабилеты резко снизятся в 2026 году из-за роста аэропортовых сборов, налогов на бизнес и стоимости топлива.

10. Где я могу сделать прививки для путешествий? (880 запросов в месяц)

Если вы собираетесь в место, для которого требуется вакцинация, обратитесь в местную поликлинику, или в частную больницу, хотя они могут быть дороже.