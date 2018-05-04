Как научиться жить лучше: 11 привычек буддийских монахов

Работа, стресс, дела, которые всегда появляются и часто накапливаются, вечная спешка, постоянно мешают насладиться жизнью. Порой необходимо остановиться и посмотреть на то, что у вас уже есть и что вас окружает.

Ставьте правильные приоритеты, учитесь, избавляйтесь от ненужного, путешествуйте и не забывайте о своем психическом здоровье, которое нуждается в вашем внимании точно также, как и физическое.

Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет вниманию читателей 11 важных истин, которые помогут жить лучше.

1. Сосредоточьтесь на одной вещи

Это простой, но ключевой момент, который символизирует важный аспект философии Дзэн. Сосредоточьтесь на том, что важно: на задаче, не отвлекаясь. Полностью посвятите ей свое внимание. Ведь, даже, научно доказано, что мозг просто не может эффективно справляться с многозадачностью.

2. Отдайте все

Чтобы сделать что-то, нужно полностью сосредоточиться на настоящем моменте. Тут не имеется в виду напряженная жизни и полная концентрация. Просто сосредоточьте свое внимание на настоящем моменте с мирной и устойчивой концентрацией.

Вы здесь, живете прямо сейчас, полностью занятые тем, что вы делаете и больше ни о чем не беспокоитесь.

3. Отпустите то, что вы не можете контролировать

Отпускать - огромная часть философии Дзэн. Когда вы осознаете непостоянство всего вокруг вас, вы начинаете отпускать это и наслаждаться тем, что есть.

Однако на протяжении всей нашей жизни многие из нас, естественно, цепляются за отношения, материальные объекты и жизненные обстоятельства. Поэтому научиться отпускать - важно.

4. Обладайте только тем, что вам нужно

Многие из нас хотят и накапливают ненужные вещи, это, как наркотик. Однако, согласно буддийской философии, это может нанести вред. Это не дает смысл жизни, но только вызывает бесконечное желание и волнение. Сосредоточитесь на том, что вам действительно нужно.

5. Следите за своим психическим здоровьем

Уходите в себя иногда, чтобы убедиться, что вы в порядке. Жизнь суетлива и трудна, мы можем легко попасть в сутолоку и суету, если мы позволим себе.

Используйте это время для размышлений о том, что вы потребляете, с кем вы проводите время и что вы действительно делаете в своей жизни.

6. Создайте порядок в своей жизни

Согласно буддийской философии, порядок важен, потому что он дает нам истинную свободу. Наличие ежедневной структуры в вашей жизни позволяет сосредоточиться на том, что важно, организовать время для себя, чтобы просто расслабиться.

7. Живите так, словно собираетесь умереть

Многие из нас живут, полностью игнорируя любую мысль о том, что в конце концов мы умрем.

Но буддийская философия говорит, что это огромная ошибка, потому что осознание нашего непостоянства может быть великим источником радости.

Мы будем ценить наше существование гораздо больше, потому что мы поймем, что мы можем не получить его снова.

8. Используйте свои творческие навыки

Важно выражать себя творчески. Поэзия, искусство, спорт или книги могут стать отличным источником жизни в настоящий момент, помогут наслаждаться жизнью.

9. Живите посередине

Это означает, что мы не должны жить крайностями. Вместо этого нужно стремиться сохранить равновесие.

Подумайте о двух важных факторах жизни: работе и семье. Следуя этому принципу, вы выделяете одинаковое количество времени для каждого, вместо того, чтобы слишком сильно фокусироваться на одном.

10. Практика медитации

Это, возможно, самое главное, когда речь идет о "Дзэн жизни". Медитация позволяет вам общаться с самим собой и находить истинный внутренний покой.

11. Живите в служении другим

Если твоя жизнь - это то, что тебе нужно, если ты хочешь добавить какую-то неожиданную радость в свою жизнь, то помогай другим.

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