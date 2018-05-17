Как сохранить кроссовки белыми

Грязные белые кеды - одно из преступлений стиля, которые сложно простить. Белые кеды должны вызывать восхищение окружающих своей белизной даже в слякоть, поэтому хозяевам подобной обуви часто приходится вставать перед дилеммой - носить темную обувь или перестать бояться за то, что белые кеды станут серыми. Однако, существуют способы, которые помогут сохранить кроссовки белыми даже при интенсивной носке, о которых расскажет Day.Az со ссылкой на Trendymen.

Профилактика

В любой больнице вам могут рассказать, какие преимущества профилактика имеет перед лечением. В случае с кедами, это работает точно также. Сразу после покупки кеды нужно обработать, чтобы придать им дополнительную защиту. Для этого потребуется специальное защитное водоотталкивающее средство, которое нужно наносить на чистые и сухие кроссовки. Лучше всего для этого подойдет силиконовый спрей, наносить который нужно регулярно.



Стирка

Несмотря на то, что многие производители кроссовок разрешают стирку своих изделий в стиральной машине - это самое худшее, что вы можете сделать для того, чтобы испортить вид кроссовок. Стирке в машинке лучше всего подвергать отдельные части кед и кроссовок - стельки и шнурки.



Чистка

Залог долгой службы белых кроссовок - регулярная чистка верха и подошвы. Главное, на что стоит обращать внимание, - это материал, из которого сшиты кроссовки. Кожа и резина отлично очищается при помощи влажной тряпки, а для текстильных кроссовок лучше завести специальную щетку с жестким ворсом. Чистые кроссовки нужно повторно пропитать защитным спреем. Замшевые и нубуковые кроссовки лучше всего чистить с использованием специального очищающего состава. Это позволит удалить грязь и сохранить ворс в товарном виде.



Подошва

Чистить подошву нужно с той же периодичностью, что и верх. Это позволит избежать трещин и безнадежного загрязнения. В качестве профилактики растрескивания подошву можно смазывать силиконовым гелем, который имеет также водоотталкивающий эффект. Для чистки подошвы лучше завести более жесткую щетку, которая сможет забраться в самые трудные места.



Сушка

Сушить кеды после обработки лучше всего при комнатной температуре. Идеальный вариант - сушка на солнце. Нельзя сушить обувь на батарее - кеды могут навсегда потерять форму.

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