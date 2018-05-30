Есть ли в Москве секретное метро

Каждый день жители Москвы пользуются метро, это основное транспортное средство столицы. Спускаться в подземку - обычное дело. Но есть и другая сторона метро, о которой известно немного. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о секретах московского метро.

Довоенное время

Помимо сдачи основных очередей метро, строители работали над секретными проектами. Во время строительства второй очереди метро (была открыла в 1937-1938 годах) существовал проект станции "Советская", между станциями "Площадь Свердлова" ("Театральная") и "Маяковская".

Сталин распорядился, чтобы "Советскую" станцию оборудовали для подземного управления штаба государственной обороны. "Советскую" так и не открыли, перегон между станциями был длинный, и только в 1979 году, после открытия станции "Тверская", перегон был разделен на две части.

До войны начали строить связные тоннели Арбатско-Покровской линией - для связи Кремля со сталинскими бункерами.

Предполагалось, что будет построен стадион, под которым соорудили бункер для Сталина с выходом к трибунам и залом для выступлений. Построили два автомобильных тоннеля: к Кремлю, и к станции метро "Сокольники". От станции "Измайловский парк также есть переход к бункеру. Похожий бункер был построен под дачей Сталина в Кунцево, длиной 37 км.

Эхо войны

Во время бомбардировок Москвы в июле 1941 года метро использовали как бомбоубежище. Сталин дал указ построить личное бомбоубежище в Кунцево, на глубине 15 метров. Для пущей безопасности вождя народов перекрытия были чугунными. Вход в бункер неприметный: обычная дверь с кодовым замком, лестница. Только Сталин спускался не по лестнице, а ездил на лифте. Лифт соединял дачу Сталина с его бункером. Внутреннее обустройство бункера было богатым: мрамор на стенах, деревянный паркет, стены кабинета отделаны дубом, дубовый стол посередине.

5 апреля 1953 года из-за существования бункера пустили загадочный участок глубокого заложения - глубже гражданского метро - от Площади революции до Киевской. Его построили буквально за два года. Тоннель после Киевской провели до Парка Победы.

Впервые про секретные линии метро заговорили только 1980-х. Первая публикация в СМИ датируется 1992 годы, в газете "Аргументы и Факты". С 1992 года тема "секретных" линий метро стала обсуждаемой в СМИ, журнал "Огонек" дал простое название: Метро-2.

Метро-2 или Д6

Наличие секретной линии Метро-2 (в советское время назвали Д6) взбудоражила прессу. Печатали большие статьи, где на страницах газет высказывали свои предположения, из-за это Метро-2 обросло слухами и легендами. Но уже в 1993 году тема секретного метро полностью исчезла со страниц газет.

Официально подтвержденной информации о наличии Метро-2, схемы секретного метрополитена нет. Стараниями энтузиастов (один из которых Аретимий Лебедев) удалось собрать информацию и составить примерную схему Метро-2.

Первая линия

Сдали в эксплуатацию в 1967 году (предположительно, что какая-то часть была пущена раньше). Длина 27 км. Станции: Кремль - Библиотека им. Ленина - Академия ФСБ - Академия Генштаба - Раменки (подземный город на 15 тысяч жителей) - Солнцево (возможно) - Аэропорт Внуково-2.

В 1954 году в выпущенной книге "Московский метрополитен" написали про пятую очередь метро. Неясная ситуация осталась с Фрунзенским радиусом, потому что Фрунзенская и Спортивная находятся там, где и предполагалось, а подземный участок остался нереализованным - ведь сегодня есть наземная станция "Воробьевы горы".

"Университет" планировали построить рядом с главным зданием МГУ, но в конце 1950 построили по-другому. Если посмотреть на тоннели метро от "Спортивной" до "Университета", видно соединяющий тоннель слева. Его используют как оборотный тупик, но на самом деле он ныряет круто вниз и упирается в ворота. Их называют единственными соединяющими воротами меду гражданским метро и Метро-2.

В Тропарево есть вентиляционные шахты. В 2014 году открыли станцию "Тропарево", но зачем они нужны были до этого? Академия Генштаба всего 5 этажей, но большинство из них находятся под землей. Существует версия, что это тоже один из входов в метро-2.

Существует версия, что в 80-х ветку увеличили, до правительственного аэропорта Внуково-2. В подмосковном городе Одинцово в 1987 году построили ЖК "Новые дома" для метростроевцев второй, секретной, линии.

Вторая линия

Сдали в эксплуатацию в 1987 году. Длина - 60 км. Станции: Кремль, далее идет в южную сторону параллельно Варшавскому шоссе, до пансионата Бор, где находится запасной пункт Генерального штаба. Существует версия, что правительственная линия метро тянется дальше, после Чехова. По предположениям, строительная база находится около Царицыно.

Третья линия

Сдали в эксплуатацию в 1987 году. Длина - 25 км. Станции: Кремль - Лубянка - Мясницкая, 33 (штаб ПВО). Дальше линия идет под Шоссе Энтузиастов, через Измайловский парк. Возможно, имеет выход около "Красных ворот".

Четвертая линия

Четвертая линия метро-2 самая загадочная из всех. Информации про нее почти нет. Вроде бы она начинается в районе метро "Смоленская", потом идет под "Парком Победы" и в бункер на Барвихе.



Для чего нужно метро-2

Метро-2 находится в управлении КГБ (15 подразделение, подземное), после развала СССР перешло под руководство ФСБ. Вся система метро-2 глубокого заложения, глубже "Парка Победы" (глубина этой станции метро 80 метров). Общая протяженность - 150 км.

Основная функция Метро-2 - оперативно вывести первых лиц государства в случае угрозы атомной бомбардировки. В мирное время по Метро-2 перевозят грузы, персонал и служит для мирных целей. Правительство не пользуется линией для транспортировки.

Метро-2 не имеет двух путей, как в гражданском метро. Контактный рельс не используется, а пути углублены в бетон, чтобы машины и военная техника тоже могли двигаться по тоннелям.