"Восемь подруг Оушена" стали лидерами проката в США

Комедия "Восемь подруг Оушена" в Америке уже успела стать лидером по сборам.

По данным сайта Box Office Mojo, спин-офф "Одиннадцати друзей Оушена" уже успел заработать в свой премьерный уикенд 41,5 миллиона долларов, тем самым заняв первую строку домашнего бокс-офиса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Второе место занял спин-офф "Звездных войн" о молодости Хана Соло с результатом 15,1 миллиона долларов. А на третьем месте разместился "Дэдпул 2" (13,6 миллиона долларов). Четвертое и пятое места достались "Реинкарнации" (13 миллионов долларов) и "Войне бесконечности" (6,8 миллиона долларов). Со стороны "подруг Оушена" - это серъезная заявка на лидерство и рекорд в дальнейшем.

Напомним, по сюжету, талантливая аферистка и преступница Дебби Оушен (Сандра Баллок), сестра известного вора Дэнни Оушена (Джордж Клуни), решает провернуть самое крупное ограбление в своей жизни. Вместе со своей партнершей по преступлениям Лу Миллер (Кейт Бланшетт) Дебби собирает команду профессионалов: дизайнер Роуз (Хелена Бонем Картер), продавец краденого Тамми (Сара Полсон), хакер Девятка (Рианна), ювелир Амита (Минди Кейлинг) и уличная карманная воровка Констанс (Аквафина), и отправляется на охоту за бриллиантовым колье, которое известная актриса Дафна Крюгер (Энн Хэтэуэй) наденет на ежегодный бал Met Gala.

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