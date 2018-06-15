Чем опасен переизбыток сна
Переизбыток сна может вызывать такие же негативные изменения в организме человека, как и его нехватка. Соответствующее исследование опубликовано в журнале BMC Public Health, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Специалисты Сеульского университета проанализировали данные более 133,5 тысячи человек обоего пола в возрасте от 40 до 69 лет за период с 2004 по 2013 год. При этом учитывалась информация о заболеваниях, образе жизни, диете, физических нагрузках.
У 29% мужчин и 24,5% женщин обнаружился метаболический синдром, который проявляется в виде гипертонии, высокого уровня триглицеридов и сахара, низкого уровня "хорошего" холестерина.
Ученые отмечают, что больше всего страдающих метаболическим синдромом оказалось среди тех, кто спал меньше шести и больше десяти часов в сутки. Кроме того, специалисты определили, что для мужчин наиболее вредным становится слишком короткий сон, а для женщин - слишком длинный.
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