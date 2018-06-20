Какие неприятные ощущения приносит пребывание в космосе - ФОТО

Космические путешествия в течение многих лет называют следующим рубежом на пути развития человечества, но крайне редко можно услышать о том, что с ними связаны весьма неприятные ощущения. Например, всему миру известно, что Нил Армстронг был первым человеком на Луне, но вряд ли вам говорили о том, как он ходил в туалет во время своего трехдневного полета.

Проще говоря, космос - отнюдь не такое гламурное место, как многие думают. Начиная от постоянного липкого пота и заканчивая крайне неудобным приспособлением, служащим альтернативой туалету, космос создает множество проблем для человеческого организма. Если мы хотим добраться до Марса, нам придется найти способы снизить так называемый "фактор фу", то есть устранить множество проблем, ведущих к дискомфорту и раздражению.

Ну, как, вы уже готовы пересмотреть свое отношение к космическим путешествиям? Если нет, Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет небольшой список малоприятных, мягко говоря, вещей, связанных с космосом.

Бактерии

Вы, вероятно, представляете себе космическую станцию или корабль безукоризненно чистыми, почти стерильными, но на самом деле все, увы, наоборот. Там примерно так же грязно, как в доме, где несколько недель не было уборки. Ученые обнаружили около 4 тысяч видов различных бактерий и микроорганизмов, живущих в космосе вместе с астронавтами.

Космическая болезнь

Из-за колоссальной перегрузки, которую человек испытывает в момент запуска на орбиту, не говоря уж об отсутствии гравитации, большинство космонавтов страдают от каких-нибудь симптомов космической болезни, также называемой синдромом адаптации к космосу. Наряду с нарушением умственной деятельности, они испытывают серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также страдают от приступов тошноты и рвоты.

Слизь

На Земле слизь удаляется из организма через нос или горло, даже если мы этого не замечаем. Однако, в космосе отсутствие гравитации заставляет ее скапливаться в тех пазухах, где она вырабатывается. Единственный способ от нее избавиться - принудительная продувка. Вместо этого большинство космонавтов прибегают к горячим пряным соусам и острой пище, которая, хоть и не освобождает пазухи, помогает протолкнуть слизь и заодно вернуть ощущение вкуса пищи.

Кровообращение

Как вы уже заметили, нулевая гравитация вызывает множество неприятных проблем в космосе. В отсутствии земного притяжения кровеносная система тоже не работает в нормальном режиме. Вместо того, чтобы поступать к ногам, кровь может циркулировать в основном между торсом и мозгом. Около четырех дней лица космонавтов из-за этого выглядят опухшими от излишней крови, попадающей в голову. Лишь по прошествии некоторого времени их организм адаптируется к негостеприимной космической среде.

Сухая кожа

На земле омертвевшая сухая кожа постоянно падает вниз, и мы об этом даже не задумываемся. Но в космосе этого не происходит по понятной причине. В результате нередко космонавтам приходится иметь дело с целыми облаками омертвевшей кожи, плавающими вокруг. Это может произойти, если, скажем, кто-то из них просто снимает носки.

Пища из тюбика

В эпоху первых космических полетов хорошая пища не входила в список приоритетов НАСА. В результате астронавты испытывали большие проблемы с питанием, поскольку в основном их еда представляла собой кашу, которую приходилось выдавливать из тюбиков.

Запахи

Вы когда-нибудь задумывались о том, как пахнет открытый космос? Когда астронавты возвращаются после выхода в открытый космос на корабль и снимают свои шлемы, их встречает ужасающий запах. Они описывают его как "подгоревший стейк", "сварочные газы" или "адский запах серы". Иными словами, космос просто воняет.

Помимо отвратительного запаха космоса, астронавтам приходится терпеть не менее убийственные ароматы внутри корабля, учитывая количество людей, которые в нем находятся. Чтобы ослабить неприятные запахи, которые обязательно возникают во время этих двухчасовых упражнений, обязательных для каждого члена экипажа, НАСА использует деодорирующие машины. Тем не менее, знаменитый астронавт Скотти Келли однажды признался, что МКС "пахнет тюрьмой".

"Одежда максимальной абсорбции"

Вам, наверное, любопытно, что это такое - одежда максимальной абсорбции. Впрочем, достаточно на секунду задуматься, и все станет понятно. Да-да, вы не ошиблись, речь идет именно о подгузнике для взрослых. Все космонавты вынуждены их носить. В космосе мочевой пузырь просто не подает сигналов о том, что он заполнен. Поэтому внезапное мочеиспускание - обычное явление. Кроме того, особенности работы таковы, что часто бывает невозможно покинуть свой пост, и приходится полагаться на подгузник.

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