Сын Бритни Спирс украл у нее телефон, но не просто так - ВИДЕО

Звёздные мамы порой такие же, как и обычные, и ничто человеческое им не чуждо. И дети у них под стать: тоже любители пошалить и подшутить над своими родителями. Для них это не крутые актёры и певцы, кумиры миллионов, а простые мама или папа. Что и продемонстрировал сын Бритни, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Всё началось с того, что Бритни отправилась по магазинам и забыла свой телефон. И такое не может остаться "безнаказанным", когда у вас дома 11-летний проказник-сын. Джейден так был рад маминому промаху, что решил воспользоваться моментом и разыграть забывчивую родительницу. Вооружившись мобильником, маленький шалун засел в засаде и стал ждать. Когда же пришла Бритни, сынишка выпрыгнул с криками, застав маму врасплох. Свои проказы парень сопроводил коротеньким репортажем.

"Я только что украл мамин телефон. Она вернулась. Она забыла его, когда пошла по магазинам. Я собираюсь напугать её", - сказал Джейден.

Прекрасная белокурая мама в солнечном платье сначала строго воскликнула, что это вовсе и не смешно. Но потом можно было заметить, как сквозь суровое выражение пробилась улыбка. Певица не смогла устоять перед очарованием проказ своего ребёнка. И затем поделилась роликом в "Инстаграме". Меньше чем за сутки пранк собрал более миллиона просмотров. Подписчиков ролик тоже позабавил, но кое-кто предположил, что Бритни сынишке всё же немного подыграла. Многие также отметили, что Джейден очень похож на маму.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

