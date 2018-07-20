Как выглядят тюремные камеры в Швейцарии, Германии и других странах

Day.Az представляет фотографии тюремных камер со всего мира, собранные Mixstuff, чтобы показать, как содержаться заключённые в разных странах. Контраст просто поразительный. В нашем списке есть как простые камеры, так и камеры строгого режима. Конечно же, их нельзя сравнивать, но они очень хорошо дают понять, как разные страны относятся к своим заключённым. Это может зависеть от экономической ситуации в стране или от того, как общество относится к ценности жизни.

Тюрьма Чёрный дельфин, Соль-Илецк, Россия

В овеянной недоброй славой русской тюрьме Чёрный дельфин на границе с Казахстаном заключённые живут в небольших 50-метровых камерах за тремя стальными дверьми. Арестанты фактически находятся в камере внутри другой камеры под постоянной охраной. В Чёрном дельфине содержат самых опасных преступников, включая серийных убийц, людоедов и террористов. Охрана тюрьмы утверждает, что единственный способ сбежать оттуда - это умереть. Если посчитать все преступления, которые совершили узники этой тюрьмы, то получается, что они убили около 3,5 тысяч человек. В среднем это 5 убийств на одного заключённого.

Тюрьма Пенал де Сьюдад Барриос, Сан-Мигель, Сальвадор

Ширина этой клетки всего 3,5 метра, а высота 4,5, но обычно в ней сидит около 30 человек. На самом деле клетки были созданы как камеры для задержания на 72 часа, но многие заключённые сидят в них больше года. Большую часть времени они проводят, распуская свою одежду на нитки, чтобы связать гамаки, в которых они спят друг над другом, как дрова в вязанке.

Тюрьма Шамп-Доллон, Женева, Швейцария

Основная функция женевской тюрьмы, построенной в 1977 году - содержать заключённых до суда. Количество узников постоянно увеличивается, что привело к проблеме переполненности тюрьмы. В 2010 году среди заключённых было представлено 115 национальностей, шведов здесь всего 7,2%.

Следственный изолятор в Лас-Колинас, Санти, Калифорния

Тюрьма была создана как первый следственный изолятор такого типа в США. Здесь экологическая и поведенческая психологии используются для углубления опыта и исправления поведения как заключённых, так и персонала.

Себуский центр заключения и реабилитации, Себу, Филиппины

Этот центр - тюрьма с максимальной охраной, в которой заключённые практикуют танцы как часть ежедневных занятий и реабилитации. Многие представления записаны на видео и выложены в интернет. Благодаря этому у тюрьмы есть свои фанаты, а заключённые - настоящие интернет-звёзды.

Тюрьма Ландсберг, Ландсберг-ам-Лех, Германия

В этой тюрьме Гитлер написал "Mein Kampf", а также были казнены 278 нацистов за преступления во время войны. Сейчас условия здесь значительно лучше. Прогрессивная тюрьма предлагает 36 курсов по обучению различным профессиям: пекарь, электрик, маляр, мясник, плотник, портной, сапожник, мастер по отоплению и вентиляции, каменщик.

Тюрьма Маула, Лилонгве, Малави

Эта тюрьма очень сильно переполнена. В 2015 году в камере на 60 человек содержалось 200. Заключённые здесь вынуждены использовать один туалет на 120 человек и один кран на 900 человек. Из-за маленького бюджета страны кормят арестантов только один раз в день. Одна из немногих отдушин для узников - спорт. Мужчинам разрешено играть в футбол, женщинам - в баскетбол.

Тюрьма Скин, Осло, Норвегия

В Норвегии тюрьмы призваны максимально имитировать жизнь на свободе, чтобы подготовить заключённых к жизни в обществе после освобождения. В этой тюрьме у заключённых есть отдельные ванные комнаты, телевизор, видео игры, а также они могут ходить в спортзал и гулять во дворе.

Тюрьма в Абашири, Япония

В этой тюрьме охрана ежедневно проверяет комнаты заключённых. Отбывают здесь наказание преступники со сроками до 8 лет. Жизнь в тюрьме очень суровая, однако нет никаких сведений о насилии, наркотиках или убийствах в ней.

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