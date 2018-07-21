Названы лучшие злодеи в истории кино

Американский журнал Hollywood Reporter составил рейтинг из 25 лучших злодеев в истории кино, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Издание опросило более тысячи представителей киноиндустрии различных возрастов, которые назвали самых запоминающихся злодеев фильмов и мультфильмов.

На первом месте списка расположился главный антагонист фантастической киноэпопеи "Звездные войны" Дарт Вейдер. Лучшим злодеем его назвали представители почти всех возрастных категорий.

Второе место занял Ганнибал Лектер из триллера 1991 года "Молчание ягнят" в исполнении Энтони Хопкинса, за что актер получил премию "Оскар".

Замкнула тройку лидеров Злая ведьма Запада из фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года в исполнении актрисы Маргарет Хэмилтон.

В первой десятке рейтинга также расположились такие персонажи, как Джокер в исполнении Хита Леджера, медсестра Милдред Рэтчед из фильма "Пролетая над гнездом кукушки", Миранда Пристли из фильма "Дьявол носит Прада", Норман Бейтс Энтони из "Психо", Энни Уилкс из "Мизери", полковник СС Ганс Ланда из "Бесславных ублюдков" и Антон Чигур из "Старикам здесь не место".

Последнее 25 место списка занял агент Смит из трилогии "Матрица".