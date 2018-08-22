Бакинец научил Джеки Чана танцевать лезгинку - ВИДЕО

22 августа 2018 11:41

Участник команды КВН "РУДН University" в России, блогер Шевги Ахадов заставил всемирно известного актера Джеки Чана станцевать лезгинку.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу Ахадова в социальной сети Instagram, где он выложил свой ролик, передает Day.Az.

В видео актер использовал фрагмент из фильма с участием Джеки Чана, в котором он дерется со своим противником. Блогер решил внести некоторые изменения в оригинальную версию видео. По версии Ахадова, актер на самом деле танцует лезгинку.

"Даю Джеки Чану полезные советы, а именно - как побеждать. В любой непонятной ситуации - танцуй", - написал Ахадов.

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Нажмите на видео для просмотра:

Бакинец научил Джеки Чана танцевать лезгинку

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